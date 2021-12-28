Украина

Клуб определился с календарем товарищеских матчей.

Во время зимних сборов, которые пройдут в январе и феврале 2022 года в Турции, Верес проведет пять контрольных поединков — сообщила пресс-служба клуба.

24 января ровенчане сыграют с Градец Кралове (Чехия), 29 января — с Карвиной (Чехия), 2 февраля — со Спартаком (Суботица, Сербия), 7 февраля — с Левски (Болгария) и 10 февраля — с Вележем (Босния и Герцеговина).

🔴⚫️Календар спаринг-матчів Вереса у Туреччині:



⚽️24 січня: Верес — Градець Кралове (Чехія)

⚽️29 січня: Верес — Карвіна (Чехія)

⚽️02 лютого: Верес — Спартак (Суботіца, Сербія)

⚽️07 лютого: Верес — Левські (Софія, Болгарія)

⚽️10 лютого: Верес — Вележ (Боснія і Герцеговина) pic.twitter.com/5woQET3j1S — NK VERES RIVNE (@veres_club) December 28, 2021

После осенней части чемпионата Украины Верес занимает 9-е место в турнирной таблице (23 очка), опережая Металлист 1925 на четыре пункта и один уступая Колосу.