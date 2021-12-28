Клуб определился с календарем товарищеских матчей.
Фото ФК Верес
28 декабря 2021, 15:28
Во время зимних сборов, которые пройдут в январе и феврале 2022 года в Турции, Верес проведет пять контрольных поединков — сообщила пресс-служба клуба.
24 января ровенчане сыграют с Градец Кралове (Чехия), 29 января — с Карвиной (Чехия), 2 февраля — со Спартаком (Суботица, Сербия), 7 февраля — с Левски (Болгария) и 10 февраля — с Вележем (Босния и Герцеговина).
После осенней части чемпионата Украины Верес занимает 9-е место в турнирной таблице (23 очка), опережая Металлист 1925 на четыре пункта и один уступая Колосу.