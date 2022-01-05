Украина

Клуб объявил также планы на межсезонье.

Закарпатский Минай на своем официальном сайте огласил дату выхода команды из отпуска.

Футболисты соберутся на клубной базе 14 января. Тогда им будет представлен новый главный тренер, имя которого станет известно на следующей неделе.

Первые тренировки команда проведет в Ужгороде. Также сообщается, что место и дата проведения подготовительных сборов станет известно в ближайшее время.

Отметим, что одним из основных претендентов на должность наставника Миная является экс-тренер Карпат и Александрии Владимир Шаран.

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