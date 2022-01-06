Украина

Президент Металлиста рассказал о том, как Харьков готовился к Евро-2012.

Президент харьковского Металлиста Александр Ярославский рассказал о том, как Харьков готовился к проведению Евро-2012.

Кроме того, бизнесмен раскрыл сумму, которую потратил за время подготовки.

"Полная сумма реконструкции стадиона Металлист к Евро составила 96 млн евро. Моих денег там 30 млн, а остальная сумма — государственные деньги. Эти 66 млн долларов составили городской бюджет, областной и республиканский.

Про Львов говорили так, что нужно расширить географию соревнования. В Киеве, Донецке уже были стадионы. Что насчет Днепропетровская, то я об этом не задумывался. Мне без разницы было, кого мы вытолкаем из этого списка, мы и Киев могли бы вытолкать.

Был момент, когда необходимо было 90% моих денег. Харьков планировался резервным. В итоге все получилось. Было вложено моих порядка 80 млн долларов, а затем часть мне вернулась из госбюджета", — сказал Ярославский в интервью FootballHub.

Ранее бизнесмен поделился мыслями о том, когда нынешний Металлист сможет стать коммерчески успешным проектом.