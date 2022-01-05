Украина

Функционер рассказал о становлении клуба.

Президент харьковского Металлиста Александр Ярославский рассказал, когда клуб может стать прибыльным бизнесом.

"Те задачи, которые мы перед собой поставили, не позволяют сделать этот проект прибыльным. Потому что ты все равно будешь тратить больше, чем зарабатывать продавая футболистов и так далее. Поэтому Металлист точно не будет прибыльным бизнесом в ближайшее десятилетие.

У нас сколько телеправа стоят? А в Англии продали телеправа за 12 миллиардов евро или фунтов, я уже не помню. И последний, двадцатый клуб АПЛ получает минимум сто миллионов фунтов в год. И из этого складывается футбол, особо на контрактах не заработаешь.

Билет на матч сколько стоит? В среднем 60-70 фунтов, а у нас пять долларов. А Металлист платит 300 тысяч гривен за использование стадиона каждый матч. Хотя бы тут мы вышли на ноль. Ну дальше трансферы, содержание того и того — получаются огромные деньги", — рассказал Ярославский в интервью FootballHub.

Ранее сообщалось, что Металлист усилится аргентинским хавбеком Велес Сарсфилд и интересуется вингером Жувентуде.

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