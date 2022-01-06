Украина

Грузинский вингер входит в планы Мирчи Луческу на будущее и рассматривается в качестве замены для Виктора Цыганкова, которого киевляне готовы отпустить в более сильный чемпионат.

Накануне братиславский Слован изъявил желание подписать крайнего полузащитника киевского Динамо Георгия Цитаишвили, выступив с официальным предложением в два миллиона евро, однако, как сообщает Goal.Ge, 21-летний грузин никуда не уйдет на постоянной основе в зимнее трансферное окно.

По информации источника, руководство "бело-синих" отклонило предложение словацкого гранда, поскольку Цитаишвили входит в планы главного тренера Динамо Мирчи Луческу на будущее. Из-за этого любые предложения, в том числе и от заинтересованных в молодом вингере бельгийского и американского клубов (каких конкретно — не уточняется), этой зимой рассматриваться не будут.

Ожидается, что Георгий Цитаишвили продолжит выступать на правах аренды за одесский Черноморец до конца текущего сезона УПЛ, а затем вернется в расположение действующего чемпиона Украины.

Сообщается, что в Динамо готовы расстаться с самым дорогим своим игроком Виктором Цыганковым предстоящим летом, если поступит хорошее предложение, а Георгий Цитаишвили по-прежнему рассматривается в качестве замены для 23-летнего украинца на ближайшие несколько лет.

В текущем сезоне УПЛ Цитаишвили провел 13 поединков, в которых отметился единственным голом. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в один миллион евро.