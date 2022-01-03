В текущем сезоне грузин выступает за одесский Черноморец.
Георгий Цитаишвили, goal.ge
03 января 2022, 18:09
Полузащитник киевского Динамо Георгий Цитаишвили, который в настоящее время выступает за одесский Черноморец на правах аренды, может продолжить свою карьеру в чемпионате Словакии. Об этом сообщает Goal.ge.
По информации источника, в услугах 21-летнего грузина заинтересован чемпион Словакии — Слован, который уже сделал предложение киевлянам в размере двух миллионов евро.
Также отмечается, что хавбеком интересуются клубы из Бельгии и США.
В нынешнем сезоне Цитаишвили провел 13 поединков, в которых забил один гол.
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