Украина

В текущем сезоне грузин выступает за одесский Черноморец.

Полузащитник киевского Динамо Георгий Цитаишвили, который в настоящее время выступает за одесский Черноморец на правах аренды, может продолжить свою карьеру в чемпионате Словакии. Об этом сообщает Goal.ge.

По информации источника, в услугах 21-летнего грузина заинтересован чемпион Словакии — Слован, который уже сделал предложение киевлянам в размере двух миллионов евро.

Также отмечается, что хавбеком интересуются клубы из Бельгии и США.

В нынешнем сезоне Цитаишвили провел 13 поединков, в которых забил один гол.

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