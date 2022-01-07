Украина

Украинский защитник может вернуться в УПЛ.

Луганская Заря намерена укрепить защитную линию команды.

Экс-защитник донецкого Шахтера, одесского Черноморца и ряда других клубов Олег Данченко может продолжить свою карьеру в команде Виктора Скрипника. По информации Sport24.gr, луганчане намерены арендовать футболиста на 18 месяцев с правом выкупа.

Контракт украинца с греческим клубом рассчитан до лета 2024 года.

Transfermarkt оценивает футболиста в 1.2 млн евро.

Данченко перебрался в АЕК из казанского Рубина в январе 2021 года и с тех пор принял участие в 11 поединках греческого клуба.

Помимо Шахтера и Черноморца Данченко выступал за такие клубы как Уфа, Анжи, Енисей и Рубин.

Ранее стал известен первый спарринг-партнер Зари на зимних сборах.