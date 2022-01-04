Украина

Спарринг на учебно-тренировочном сборе состоится 12 февраля.

Луганская Заря проведет товарищеский матч против Оденсе на учебно-тренировочном сборе в Турции. Об этом сообщает пресс-служба датского клуба.

Контрольная встреча пройдет 12 февраля.

В настоящее время Оденсе занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Дании, а Заря идет четвертой в УПЛ.

Ранее сообщалось, что Заря вошла в тройку лучших команд Лиги конференций по отборам.

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