Украина

Специалист встретился с представителями медиа и болельщиками.

Спустя семь лет после ухода Романа Григорчука с поста главного тренера Черноморца, клуб официально заявил о его возвращении в Одессу. У представителей медиа и болельщиков впервые появилась возможность пообщаться со специалистом.

В Международном Аэропорту Одессы Черноморец организовал пресс-конференцию нового главного тренера. Мероприятие состоялось прямо в канун вылета команды на сборы в Турцию, поэтому и место для него выбрали соответствующее. Задать вопросы специалисту имели возможность как местные СМИ, так и представители медиа из других городов.

Романа Григорчука встретили овациями. Как подметили журналисты, Одесса заждалась тренера, который приводил Черноморец к успеху с 2013 по 2015 год. Тогда клуб был регулярным участником Лиги Европы, занимал высокие места в УПЛ и снабжал сборную Украины своими футболистами.

Тренер признался, что скучал за Одессой, за клубом, за фанатами:

"Человек всегда хочет жить и работать дома. Это лучше, чем заграницей — легче и для семьи, и для тренера. Мне поступали предложения от разных клубов последнее время, но они рядом не стояли с Черноморцем, который являлся приоритетом для меня. Я счастлив быть тут".

"Нам предстоит хорошенько потрудиться. Хотим показать хорошие результаты на нашем прекрасном стадионе. Перед нами стоит сложная задача — сохранить прописку в УПЛ. Для этого нужно много терпения. Сейчас говорить о более амбициозных целях рано", — добавил Григорчук.

С приходом нового тренера и новых владельцев, началась и новая история клуба. Вектор развития "моряков" будет кардинально отличаться от того, который был в течении последних нескольких лет. Клуб планирует частично отказаться от арендованных футболистов у киевского Динамо. Часть из тех, кто выступал за клуб в начале сезона, отправятся на сборы в Турцию, где на них будет смотреть тренерский штаб, а после — принимать решение.

"У нас сейчас нет какого-то единого подхода в формировании команды. У нас на это нет ни времени, ни особых возможностей. К данному вопросы мы подходим по-разному — все способы хороши. Главное — выполнение поставленных задач.

Ряд игроков Динамо Киев отправятся с нами на сборы. Какие-то конкретные решения будут приниматься после сборов — это можно будет назвать определенным просмотром. И также есть игроки, которые уже подписали контракты, но об этом мы объявим позже", — резюмировал коуч.

Привлечение молодежи, качественных легионеров, приход известных украинских футболистов, имена которых станут известны позднее — также важная составляющая развития Черноморца. По словам тренера, клуб уже усилился новым вратарем Евгением Пастом, который до недавнего времени выступал за Днепр-1.

В ближайшее время на официальном сайте появится информация о тех футболистах, которые полетели на сборы. Там будут и новые имена для одесских болельщиков. На Football.ua в ближайшее время выйдет статья, в которой мы подробно расскажем о "новом" Черноморце.