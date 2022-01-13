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Football.ua размышляет над вариантами дальнейшей карьеры украинского форварда Артема Довбика.

Артем Довбик ушедший 2021-й год точно может занести к себе в актив, как самый прорывной в своей карьере. Нападающий Днепра-1 набрал невероятную форму и в первой половине сезона стал лучшим бомбардиром УПЛ. Сейчас на его счету уже 14 голов в 16 матчах. Помимо этого, Артем сумел проявить себя с лучшей стороны в составе национальной сборной. На Евро-2020, забитый Довбиком гол в ворота шведов, стал самым запоминающимся моментом всего турнира для украинских болельщиков.

Еще один важнейший гол Довбик забил уже в отборочном цикле на чемпионат мира 2022-го года в ворота сборной Боснии и Герцеговины.

Ничего удивительного, что после такого выступления к украинскому футболисту есть повышенный интерес. Заинтересованность в его услугах приписывают как отечественным грандам, так и неплохим европейским клубам. Если не в это трансферное окно, то в летнее уход Довбика выглядит вполне логичным. Только вот куда? В этом материале поразмышляем, какие варианты есть у Довбика и какие подводные камни есть у каждого из вариантов.

Вариант №1: остаться в Днепре-1

Уже сейчас можно говорить о том, что Днепр-1 сильно прибавил даже в сравнении с прошлым сезоном. В команду приходят все более квалифицированные футболисты, а в следующем сезоне днепряне наверняка будут участвовать в еврокубках. Но до сих пор непонятно, с какими амбициями Днепр-1 будет входить в сезон следующий.

На данный момент можно говорить о том, что Довбик уже перерос свой нынешний клуб, но не отметить рост клуба тоже нельзя. Вопрос лишь в том, будет ли клуб поспевать за ростом своего игрока. Ведь Довбику уже 24 и его лучшее время началось, а развитие Днепра-1 до статуса топ-клуба Украины может продолжаться еще несколько лет.

Вариант №2: Динамо или Шахтер

Многие украинские болельщики скептически настроены к переходу Артема Довбика в киевское Динамо. В этом разрезе постоянно вспоминается Владислав Супряга, который прекрасно проявлял себя в Днепре-1 и после своего перехода в киевский клуб просто скис.

Определенные аналогии действительно напрашиваются, но если копать глубже, то общего между футболистами и подобными переходами не так-то уж и много. Во-первых, Супряга переходил в молодом возрасте в качестве перспективного игрока. Довбик же уже сформированный футболист и ему не столько нужно развивать свои качества, как просто понять, как применить эти качества в той или иной команде. Во-вторых, Супряга играл в контратакующем Днепре-1, который только вышел в УПЛ, тогда команда Дмитрия Михайленко во многих матчах считалась аутсайдером и имела много пространства в атакующих зонах. Нынешняя команда Игора Йовичевича в большинстве матчей старается доминировать и действовать с позиции силы, где Довбик исполняет роль наконечника и финишера именно позиционных атак.

Если мы берем Шахтер, то основной нападающий Лассина Траоре имеет схожий профайл футболиста. Он тоже мощный и агрессивный, в габаритах правда уступает Довбику и не настолько эффективен в верховой борьбе, но зато более резок на мяче. В составе "горняков" Довбику никто не обещает место основного форварда и вполне может быть, что ему предстоит довольствоваться ролью дублера для Траоре, который и моложе, и в Шахтер перешел приблизительно за те же деньги, за которые может быть организован трансфер Довбика.

Вариант №3: Топ-5 чемпионатов Европы

Возможно, не все знают, но Артем Довбик уже имеет заграничный опыт. Целых два года он провел в чемпионате Дании. Этот отрезок в карьере сам футболист не очень любит вспоминать ведь он связан с травмами и с тем, что в этих командах ему не удалось наладить должную коммуникацию. Этот опыт помог Довбику понять, что сам футболист должен быть заинтересован в изучении языка, быстрейшей адаптации и никто не будет с тобой возиться и помогать в этих вопросах.

Опыт игры в Дании нынешнему Довбику надеемся поможет. Не так давно сам Артем говорил о своем желании попробовать свои силы в Италии. Приоритеты расставлены верно. В таком возрасте ему необходимо идти на значительное повышение. И не важно будет это Италия, Испания, Англия или Германия. Главное, чтобы это не были Бельгия и другие сопоставимые с украинским чемпионатом первенства. Ведь времени на раскачку в промежуточном клубе на пути к топ-5 не так уж и много.

Вариант №4: Металлист

Об амбициях харьковского Металлиста сейчас говорят абсолютно все в украинском футболе. И хотя клуб Александра Ярославского еще даже не вышел в УПЛ уже сейчас во всю звучат смелые заявления о желании конкурировать с Динамо и Шахтером за самые высокие места в Украине. Вероятно, так оно и будет, но пока реалии другие. Именно этим и мог бы воспользоваться сам Артем Довбик, подписав длительный контракт с Металлистом на космических для себя условиях. Ведь далеко не все футболисты идут за прогрессом и ищут варианты для максимальной реализации своих профессиональных возможностей. У каждого в жизни свои приоритеты, не даст соврать Алекс Тейшейра.

Каким бы не был выбор Артема Довбика будущей карьеры, желаем ему продолжать забивать также много голов. Нам, конечно же, хотелось бы видеть его в сильном европейском клубе. Это было бы большим плюсом и для сборной, и для украинского рынка.

Главное быть психологически готовым к такому переходу и обязательно изучать иностранные языки! Не так давно Виталий Миколенко стал игроком Эвертона и в своем первом интервью сказал два интересных тезиса. В первом он говорит, что всегда мечтал играть в Англии, а во втором, что ему надо выучить язык. Так вот хотелось бы, чтобы наши футболисты мыслили стратегически. Виталию Миколенко в Эвертоне желаем удачи и теперь ему предстоит в экстренном порядке изучать язык. А вот у Артема Довбика время пока еще есть и хотелось бы, чтобы он использовал его с умом, улучшая свои навыки не только лишь на футбольном поле.

Сергей Горбаченко, Football.ua