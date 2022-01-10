Украинский хавбек может вернуться в родную команду.
иван бобко, фото черноморец
10 января 2022, 14:35
Полузащитник черкасского ЛНЗ Иван Бобко покинул свою команду.
Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию, сообщает официальный сайт ЛНЗ.
Кроме того, Бобко отправился на сборы с Черноморцем. Это видно на фото в истории Instagram одесситов.
В текущем сезоне украинский хавбек провел за ЛНЗ 12 поединков, в которых сумел отличиться пятью забитыми мячами.
Ранее наставник Черноморца Роман Григорчук объявил о возвращении в команду Евгения Паста.