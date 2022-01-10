Украина

Украинский хавбек может вернуться в родную команду.

Полузащитник черкасского ЛНЗ Иван Бобко покинул свою команду.

Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию, сообщает официальный сайт ЛНЗ.

Кроме того, Бобко отправился на сборы с Черноморцем. Это видно на фото в истории Instagram одесситов.

В текущем сезоне украинский хавбек провел за ЛНЗ 12 поединков, в которых сумел отличиться пятью забитыми мячами.

Ранее наставник Черноморца Роман Григорчук объявил о возвращении в команду Евгения Паста.