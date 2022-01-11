Украина

Капитан Динамо (U-19) поделился планами на весеннюю часть сезона.

Капитан юношеской команды Динамо Александр Яцык рассказал о том, какие задачи стоят перед коллективом в весенней части сезона-2021/22.

"Команда уже закончила отпуск, – цитирует официальный сайт Динамо полузащитника. – На 12 и 13 января запланирован медосмотр в двух группах, после которого начнутся тренировки".

"Через месяц Динамо возобновляет борьбу в Юношеской лиге УЕФА, где нам предстоит встретится с Депортиво, чемпионом Испании. Но, чем сильнее соперник, тем интереснее проверить себя на его фоне".

"Динамо заняло второе место в группе, но хотели и могли стать первыми. На хорошем уровне провели весь групповой этап, поэтому заслуживали большего. Теперь постараемся дойти до финала, а задача-максимум — выиграть турнир".

"Также нашей целью является победа в чемпионате Украины, ведь в прошлом сезоне это сделать не удалось. Победы в Юношеской лиге УЕФА придали нам уверенности в своих силах, но во внутреннем первенстве из-за этого иногда выходили на поле слишком самоуверенными. Постараемся от этого избавиться и более ответственно относится ко всем играм".

Матч Депортиво (U-19) — Динамо (U-19) состоится 9 февраля. Начало в 21:00 по киевскому времени.