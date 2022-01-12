Президент Десны ожидает хавбека на тренировках своей команды.
владислав калитвинцев, десна чернигов
12 января 2022, 16:05
Украинский полузащитник Владислав Калитвинцев не мог присоединиться к Александрии, так как имеет действующий контракт с черниговской Десной.
Как заявил президент "северян" Владимир Левин, произошел "некий казус" и он ожидает футболиста на тренировках своей команды после отпуска.
"Мы обратились в Александрию с просьбой разъяснить нам эту ситуацию — как так получилось, что футболист подписывает контракт с клубом, имея на руках другой контракт? Войти в конфликт — проще всего, из него потом очень сложно выйти.
При переходе из клуба в клуб, один должен заплатить другому – для этого ведутся переговоры, подписывается контракт. Футболист может переходить самостоятельно, являясь свободным агентом.
Произошел некий казус. Мы ожидаем Владислава на тренировках Десны 16 января", — сказал Левин в эфире Футбол News.
Ранее ситуацию с долгами Десны прокомментировал сам Калитвинцев.