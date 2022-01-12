Украина

Украинский хавбек попал в спорную ситуацию, связанную со своим переходом.

Новоиспеченный полузащитник Александрии Владислав Калитвинцев прокомментировал свой скандальный переход из черниговской Десны, которая в ответ подготовила протест.

"Все там решается. Это уже люди занимаются этим. Я уже в новой команде и готовлюсь к первым тренировкам и будущим играм.

Рассчитались ли со мной в Десне? Нет, это все в процессе, и я думаю, это все пойдет в суды, ну и там уже будет видно", — приводит слова Калитвинцева ТК Футбол 1/2/3.

Ранее президент Десны прокомментировал информацию относительно трансферного бана для черниговского клуба.