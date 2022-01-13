Украина 13 января 2022, 14:07 Черноморец объявил о возвращении Бобко Украинский хавбек вновь будет представлять одесситов. иван бобко, фото лнз 13 января 2022, 14:07 Украинский полузащитник Иван Бобко, который до недавнего времени играл за черкасский ЛНЗ, вновь будет выступать за Черноморец. Сроки подписанного соглашения не разглашаются. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от FC Chernomorets Odessa (@chernomoretsfc) Напомним, Бобко уже выступал за Черноморец в период с 2011 по 2015 и с 2017 по 2018 года. Ранее одесситы подписали контракт с экс-капитаном Марибора. Люди Иван Бобко Команды Черноморец Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте