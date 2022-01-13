Украина

Украинский хавбек вновь будет представлять одесситов.

Украинский полузащитник Иван Бобко, который до недавнего времени играл за черкасский ЛНЗ, вновь будет выступать за Черноморец.

Сроки подписанного соглашения не разглашаются.

Напомним, Бобко уже выступал за Черноморец в период с 2011 по 2015 и с 2017 по 2018 года.

Ранее одесситы подписали контракт с экс-капитаном Марибора.