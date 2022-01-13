Украинский полузащитник Иван Бобко, который до недавнего времени играл за черкасский ЛНЗ, вновь будет выступать за Черноморец.

Сроки подписанного соглашения не разглашаются.

 

Напомним, Бобко уже выступал за Черноморец в период с 2011 по 2015 и с 2017 по 2018 года.

Ранее одесситы подписали контракт с экс-капитаном Марибора.