Украина

Руди Пожег Ванкас присоединился к "морякам".

Новичком Черноморца стал Руди Пожег Ванкас — сообщил официальный сайт клуба.

27-летний атакующий полузащитник подписал официальный контракт с "моряками" и присоединится к команде на сборах в Турции.

Ванкас выступал в чемпионате Словении за Колпу, Домжале, Целье и Марибор, который он выводил на поле в качестве капитана.

На его счету 274 матча (49 голов, 32 результативные передачи) в чемпионате Словении и 15 поединков в еврокубках.

Также в активе Руди Пожега 1 матч в составе национальной сборной Словении.

Ранее Черноморец объявил о подписании Сухоцкого.