Руди Пожег Ванкас присоединился к "морякам".
Руди Пожег Ванкас, фото ФК Черноморец
13 января 2022, 13:25
Новичком Черноморца стал Руди Пожег Ванкас — сообщил официальный сайт клуба.
27-летний атакующий полузащитник подписал официальный контракт с "моряками" и присоединится к команде на сборах в Турции.
Ванкас выступал в чемпионате Словении за Колпу, Домжале, Целье и Марибор, который он выводил на поле в качестве капитана.
На его счету 274 матча (49 голов, 32 результативные передачи) в чемпионате Словении и 15 поединков в еврокубках.
Также в активе Руди Пожега 1 матч в составе национальной сборной Словении.
Ранее Черноморец объявил о подписании Сухоцкого.