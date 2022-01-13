Украина

Украинский защитник поделился своим мнением об игре национальной команды.

Защитник хихонского Спортинга Василий Кравец прокомментировал стиль игры сборной Украины под руководством Александра Петракова после ухода Андрея Шевченко.

"Не знаю, как сказать. После Шевченко мало что изменилось. При Шевченко контролировали мяч, доминировали. У нас есть атаки, реализация. Ничего не поменялось.

Жеребьевка стыковых матчей? Шотландии попалась наша сборная. Я думаю, что будет тяжелый матч. Обе команды захотят выиграть. Кто бы не попался, был бы тяжелым соперником. Украина для них — тоже тяжелый соперник", — сказал Кравец в эфире YouTube-канала vZbirna.

Напомним, в настоящее время Шевченко возглавляет Дженоа, но ситуация довольно сложная и украинскому специалисту грозит возможная отставка.