Украина

Полузащитник "горняков" рассказал о планах на вторую половину сезона УПЛ.

Полузащитник донецкого Шахтера и молодежной сборной Украины Артем Бондаренко рассказал о своих ощущениях накануне возобновления тренировок с командой.

"После отпуска вернулся в полном здравии. Прошел все шесть врачей и полностью готов к тренировкам. За время зимних сборной хочу набрать оптимальную форму и намерен побороться за место в стартовом составе команды.

Отпуск? Сначала был в Доминикане, а затем уже провел время с семьей. Последние дни отпуска занимался индивидуально, но на сборах будет время набрать форму", — сказал футболист пресс-службе донецкого клуба.

Первый матч после зимних каникул Шахтер проведет 26 февраля на выезде против Металлиста 1925.

Ранее свой комментарий после выхода из отпуска дал Виктор Корниенко.