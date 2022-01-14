Украина

Защитник Шахтера рассказал о планах на весеннюю часть сезона.

Виктору Корниенко не терпится приступить к подготовке к возобновлению сезона-2021/22 после возвращения из отпуска.

"Еще никого не видел, потому что вернулся из отпуска первым, – цитирует защитника официальный сайт Шахтера. – Хочется побыстрее пройти медосмотр и приступить к подготовке".

"Отдохнули, теперь с новыми силами в бой! Надо побыстрее вспомнить все наши наработки, набрать физические кондиции. Постараемся продолжить идти на первом месте в чемпионате".

После 18-ти туров Шахтер возглавляет турнирную таблицу УПЛ, опережая Динамо на 2 очка и Днепр-1 — на 7 пунктов.

Первый матч после зимних каникул Шахтер проведет 26 февраля на выезде против Металлиста 1925.