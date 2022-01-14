Об этом сообщил главный врач "горняков".
манор соломон, getty images
14 января 2022, 12:00
Донецкий Шахтер вышел из отпуска и вскоре отправится на первый зимний сбор.
Вместе с командой не полетят Лассина Траоре, Сергей Кривцов и Манор Соломон. Об этом сообщил главный врач донецкого коллектива Антон Глущенко.
"Не будет проходить медосмотр и не полетит с командой на первый сбор Траоре, который продолжает восстанавливаться после операции. Кроме того, будут отсутствовать Кривцов, у которого бытовая травма. Так случается, это жизнь.
Кроме того, не полетит с командой Соломон, у которого есть хроническая проблема и мы решили ее устранить сейчас. На это уйдет около трех недель и на второй сбор он уже сможет вернуться", — сказал Глущенко в эфире Футбол News.
Ранее стали известны спарринг-партнеры Шахтера на первом тренировочном сборе.