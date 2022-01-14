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Об этом сообщил главный врач "горняков".

Донецкий Шахтер вышел из отпуска и вскоре отправится на первый зимний сбор.

Вместе с командой не полетят Лассина Траоре, Сергей Кривцов и Манор Соломон. Об этом сообщил главный врач донецкого коллектива Антон Глущенко.

"Не будет проходить медосмотр и не полетит с командой на первый сбор Траоре, который продолжает восстанавливаться после операции. Кроме того, будут отсутствовать Кривцов, у которого бытовая травма. Так случается, это жизнь.

Кроме того, не полетит с командой Соломон, у которого есть хроническая проблема и мы решили ее устранить сейчас. На это уйдет около трех недель и на второй сбор он уже сможет вернуться", — сказал Глущенко в эфире Футбол News.

Ранее стали известны спарринг-партнеры Шахтера на первом тренировочном сборе.