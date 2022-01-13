Украина

Стали известны соперники "горняков" на первом сборе в Турции.

Шахтер на своем официальном сайте объявил календарь контрольных матчей на первом учебно-тренировочном сборе в Турции.

Подопечные Роберто Де Дзерби вылетят в Турцию в воскресенье, 16 января, а спустя неделю — 24 января, будет первый спарринг против австрийского Вольфсберга.

Второй поединок "горняки" проведут против солигорского Шахтера из Беларуси — 28 января, а заключительная игра состоится 31 января против сербской Црвены Звезды.

Календарь спаррингов Шахтера в Турции:

24 января, 16:00. Шахтер – Вольфсберг (Вольфсберг, Австрия)

28 января, 16:00. Шахтер – Шахтер (Солигорск, Беларусь)

31 января, 16:00. Шахтер – Црвена Звезда (Белград, Сербия)

Ранее сообщалось, что игроки Шахтера вышли из отпуска.