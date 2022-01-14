Украина

Наставник Полесья прокомментировал будущие сборы своей команды.

Главный тренер житомирского Полесья Юрий Калитвинцев рассказал о планах клуба на зимние сборы в Турции.

В частности, специалист прокомментировал предстоящий турнир между четырьмя представителями Украины.

"Когда руководители заговорили о возможности принять участие в подобного рода турнире — я всем руками был "за". Вы же понимаете, что контрольная игра — это контрольная игра, сыграл и забыл. Здесь же есть соревновательный момент, который никто не отменял. Это турнирная таблица, это очки.

Совершенно другая мотивация у футболистов и тренера. Соперники на данном этапе именно те, которые нам необходимы. Для меня это все очень интересно, должны получить удовольствие от игры", — сказал Калитвинцев в эфире Футбол News.

Напомним, матчи начнутся 3 февраля, а весь турнир продлится десять дней. Место проведения — турецкий Белек. Все поединки будут показаны в прямом эфире на ТК Футбол 1/2/3.

Ранее Полесье объявило о первом зимнем трансфере.