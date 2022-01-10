Украина: Первая лига

Футболист подписал с клубом трехлетний контракт.

Житомирское Полесье на своем официальном сайте объявило о переходе нападающего тернопольской Нивы Сергея Кисленко.

Контракт с 23-летним футболистом подписан на три года. Футболист присоединится к команде в начале сборов.

Отметим, что Кисленко на протяжении двух с половиной сезонов защищал цвета Нивы, за которую забил 24 гола в Первой и Второй лигах. Ранее он также выступал за ПФК Львов и Калуш.

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