Ужгородский Минай объявил имя нового главного тренера команды.

Им стал экс-наставник Александрии Владимир Шаран. 

 

Уже сегодня украинский специалист проведет первую тренировку в своей новой команде. Стороны не разглашают срок действия подписанного соглашения.

Ранее сообщалось, что контракт будет рассчитан на полгода с возможностью продления.