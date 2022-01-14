Украина

Ужгородский клуб объявил о подписании контракта с украинским специалистом.

Ужгородский Минай объявил имя нового главного тренера команды.

Им стал экс-наставник Александрии Владимир Шаран.

Уже сегодня украинский специалист проведет первую тренировку в своей новой команде. Стороны не разглашают срок действия подписанного соглашения.

Ранее сообщалось, что контракт будет рассчитан на полгода с возможностью продления.