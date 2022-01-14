Украина 14 января 2022, 14:11 Владимир Шаран — новый главный тренер Миная Ужгородский клуб объявил о подписании контракта с украинским специалистом. владимир шаран, фото александрия 14 января 2022, 14:11 Ужгородский Минай объявил имя нового главного тренера команды. Им стал экс-наставник Александрии Владимир Шаран. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от FC Minaj (@minaj_footballclub) Уже сегодня украинский специалист проведет первую тренировку в своей новой команде. Стороны не разглашают срок действия подписанного соглашения. Ранее сообщалось, что контракт будет рассчитан на полгода с возможностью продления. Люди Владимир Шаран Команды Минай Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте