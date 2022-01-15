Украина

Евгений Кузьменко представляет новичка донецкого Шахтера Давида Нереса, и анализирует его тактические стороны.

От звезды Лиги чемпионов до УПЛ

В мае 2019-го он помог Аяксу завоевать чемпионский титул Эредивизи впервые за 5 лет. В июне он был включен в символическую сборную сезона Лиги чемпионов. Спустя месяц — выиграл Кубок Америки со сборной Бразилии. Его ценник на Трансфермаркете достиг пика — 45 млн евро. Казалось, что переход в топ-клуб — дело времени…

Январь-2022 — Давид Нерес переезжает играть в чемпионат Украины. Да, конечно, в топ-клуб страны, но это 12-я лига в рейтинге УЕФА — еще несколько лет назад такой сценарий невозможно было представить. Здесь максимально актуальна, ставшая уже комичной, фраза — «это футбол». И здесь очень важен контекст. Переход Нереса в УПЛ вовсе не означает регресс футболиста. Он свидетельствует о том, что Давиду нужно было что-то поменять, дабы не остановиться в своем развитии окончательно. В Амстердаме он выпал из своего контекста, проиграл конкуренцию, и переход в Шахтер, как представляется, правильное решение.

Тактический портрет

24-летний Нерес левша, который наиболее комфортно чувствует себя в роли инвертированного вингера, играя справа. Но за 5 лет в Аяксе он не раз играл и слева, и даже в качестве ложной девятки Эрик Тен Хаг его использовал. Этот тренер любит свободные роли игроков группы атаки, и Давид отлично в эту концепцию вписывался.

Если вы думаете, что Нерес — профайл типичного бразильского дриблера, то ошибаетесь. Конечно, дриблинг и обыгрыш 1в1 — его сильные стороны, но при этом Давид достаточно хорош и с точки зрения тактических качеств. Он склонен умно открываться в опасных позициях, принимать разумные решения и качественно завершать. Он полезен как перед штрафной, так и непосредственно в ней.

Нерес по ходу матчей совершает много горизонтальных движений с мячом. Часто он ведет мяч не для обыгрыша соперника, а для создания пространства для партнеров. Своими смещениям в центр он уводит за собой оппонентов, а ему за спину уже могут открываться партнеры.

Часто на границе со штрафной он стягивает на себе по два соперника, после чего оценивает ситуацию, оценивает расположение партнеров и с удовольствием пасует тому, кто в более выгодном положении.

Нерес не всегда находится в штрафной или возле нее. Его способность глубоко опускаться и формировать пасовые треугольники в полузащите характерна для его игры времен Аякса. Давид динамичный футболист, с низким центром тяжести, очень подвижный и соответственно может быть очень полезен в подобной роли.

Какую роль Нерес получит в Шахтере?

Допускаем, что Нерес вполне может стать одним из инструментов решения главной тактической проблемы Шахтера Де Дзерби — взлом низких блоков. Давид благодаря своим качествам, описанным выше, может увеличить эффективность Горняков в финальной трети. А именно: может обеспечить бОльшую динамику движения, создавать дополнительные линии передач, может организовать более стабильную и эффективную прогрессию мяча на дриблинге, а также влиять на создание пространства.

Любопытным становится вопрос — где и как именно Роберто Де Дзерби будет использовать звездного новичка? Как мы уже выяснили, свою лучшую продуктивность Нерес выдает, играя на правом фланге. Здесь основным игроком сегодня является Тете — лучший бомбардир Шахтера в сезоне. Отправится ли Тете на лавку? Большой вопрос.

Возможно, коуч попробует Нереса на левом фланге, где конкурентами станут Михаил Мудрик и Манор Соломон. Второй, напомним, вполне вероятно может и покинуть команду. Слухи об уходе в топ-чемпионат Тете, кстати, тоже были. Так что, как развернется ситуация с фланговыми игроками группы атаки в Шахтере — очень интересный вопрос.

С точки зрения адаптации, хочется верить, что все пойдет гладко. Стоит ли напоминать, сколько соотечественников Нереса играют в донецкой команде. Плюс Давид встретится со своим бывшим партнером по Аяксу — Лассиной Траоре, который все еще на травме, но наверняка, как-то будет контактировать с новичком, и быть может помогать ему в различного рода вопросах.

Нерес — новая звезда УПЛ

В последние сезоны Нерес утратил статус основного игрока Аякса (вмешались травмы, плюс проиграл конкуренцию другому бразильцу — Энтони), играет не так много, из-за чего и трансферная стоимость его значительно просела. Продав Давида за 16 млн с учетом бонусов, амстердамский клуб не то что ничего не заработал, он прилично потерял в финансах, ведь зимой 2017-го заплатил Сан-Паулу около 22 млн. А был период, когда за Нереса Аяксу давали 43 млн евро, в 2019-м столько готовы были платить олигархи из Китая.

При этом всем, Нерес — вне сомнений, суперзвездный футболист для чемпионата Украины. Радостно, что такие игроки едут в УПЛ, а конкретно Шахтер может приглашать таких спортсменов, которые поднимают и статус клуба, и статус лиги.

Этот трансфер я бы сравнил с переходом условного Джермейна Ленса в киевское Динамо летом 2013-го. И статус футболистов схож, и чемпионат, из которого приходили, и позиция и даже возраст. Теперь остается надеяться, что карьера Нереса в Украине будет более успешной, чем того же Ленса. Все предпосылки к этому есть.

Евгений Кузьменко