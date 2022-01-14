Бразильский вингер продолжит свою карьеру в Украине.
давид нерес, football.ua
14 января 2022, 10:18
Бразильский полузащитник Аякса Давид Нерес продолжит свою карьеру в донецком Шахтере.
О трансфере объявила пресс-служба нидерландского клуба.
"Горняки" заплатили за Нереса 12 млн евро и четыре миллиона могут заплатить в качестве бонусов.
В текущем сезоне вингер сыграл 22 поединка за Аякс во всех турнирах, отличившись четырьмя забитыми мячами, а также отдав две результативные передачи.
По данным различных СМИ, контракт подписан до лета 2026 года.