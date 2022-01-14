Украина

Бразильский вингер продолжит свою карьеру в Украине.

Бразильский полузащитник Аякса Давид Нерес продолжит свою карьеру в донецком Шахтере.

О трансфере объявила пресс-служба нидерландского клуба.

Made in Cotia, became the #SkillerOfAMS.



Obrigado, David! 🇧🇷♥️ — AFC Ajax (@AFCAjax) January 14, 2022

"Горняки" заплатили за Нереса 12 млн евро и четыре миллиона могут заплатить в качестве бонусов.

В текущем сезоне вингер сыграл 22 поединка за Аякс во всех турнирах, отличившись четырьмя забитыми мячами, а также отдав две результативные передачи.

По данным различных СМИ, контракт подписан до лета 2026 года.