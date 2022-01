Бразильский полузащитник Аякса Давид Нерес продолжит свою карьеру в донецком Шахтере.

О трансфере объявила пресс-служба нидерландского клуба.

Made in Cotia, became the #SkillerOfAMS.



Obrigado, David! 🇧🇷♥️