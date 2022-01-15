Украина

Директор по футболу донецкого Шахтера рассказал о подписании звездного вингера из Аякса.

Донецкий Шахтер официально представил в качестве своего футболиста бразильского вингера Давида Нереса.

Директор по футболу "горняков" Дарио Срна прокомментировал дорогостоящее подписание клуба отметив, что команда не намерена останавливаться на трансферном рынке.

"Когда мы покупаем футболиста, то мы всегда хотим получить исполнителя лучше, чем у нас есть сейчас. За Нересом мы давно следили, парень давно у нас на карандаше. Мы счастливы, что смогли подписать молодого исполнителя с богатым опытом.

Это подписание — наш месседж болельщикам команды о том, что мы намерены усиливать команду. Президент хочет сделать Шахтер сильным. Это четвертый трансфер с лета и мы не намерены останавливаться.

Что касается сильных сторон Давида, то это индивидуально сильный футболист, который может обыграть один в один. Думаю, он здорово впишется в команду", — приводит слова функционера официальный сайт Шахтера.

Ранее сам бразильский футболист прокомментировал свой трансфер.