Украина

Молодой нападающий продолжит карьеру в одесском клубе.

Нападающий киевского Динамо Назарий Русин стал очередным зимним новичком одесского Черноморца.

О сроках и деталях сделки клубы не раскрывают информацию, однако согласно данным портала Transfermarkt, 23-летний форвард присоединился к одесситам на правах аренды до лета 2022 года.

Последним клубом Русина был СК Днепр-1, за который он провел 8 игр в рамках Украинской Премьер-Лиги, отметившись одним забитым мячом. Кроме того, нападающий также сыграл за днепрян два матча в Кубке Украины, сумев забить один гол.

Помимо киевского Динамо и Днепра-1 в карьере футболиста были такие клубы как луганская Заря и варшавская Легия, за которую он сыграл всего один поединок.

Напомним, последним новичком команды Григорчука был Борислав Цонев из Левски.