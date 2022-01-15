Одесский клуб представил очередного новичка.
Борислав Цонев, ФК Черноморец
15 января 2022, 13:17
Полузащитник Левски Борислав Цонев стал игроком Черноморца, сообщает официальный сайт украинского клуба.
Условия сделки между клубами и детали контракта болгарского хавбека с "моряками" остаются неизвестными.
Цонев является воспитанником Левски и вернулся в родной клуб в сентябре 2020-го. В текущем сезоне 26-летний игрок провел 20 поединков в футболке "синих", отличившись шестью голами и двумя ассистами.
В активе атакующего хавбека имеется три матча в составе сборной Болгарии.
Ранее сообщалось, что Черноморец подписал полузащитника Хорхе Эрнандеса.