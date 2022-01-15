Украина

Одесский клуб представил очередного новичка.

Полузащитник Левски Борислав Цонев стал игроком Черноморца, сообщает официальный сайт украинского клуба.

Условия сделки между клубами и детали контракта болгарского хавбека с "моряками" остаются неизвестными.

Цонев является воспитанником Левски и вернулся в родной клуб в сентябре 2020-го. В текущем сезоне 26-летний игрок провел 20 поединков в футболке "синих", отличившись шестью голами и двумя ассистами.

В активе атакующего хавбека имеется три матча в составе сборной Болгарии.

Ранее сообщалось, что Черноморец подписал полузащитника Хорхе Эрнандеса.