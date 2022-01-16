Нападающий киевлян уже работает с мячом.
Артем Беседин, фото Динамо Киев
16 января 2022, 00:59
В субботу, 15 января, футболисты киевского Динамо в полном составе приступили к тренировкам на загородной клубной базе в Вите-Литовской.
Как сообщает официальный сайт клуба, работать с мячом также начал Артем Беседин, который восстанавливается после тяжелой травмы.
Напомним, футболист получил жесткую травму в матче 1/8 финала Евро-2020 против Швеции. Из-за нее он не играл в футбол полгода.
Отметим, что ранее Артем Беседин рассказал о процессе восстановления после травмы и планах на ближайшие сборы.