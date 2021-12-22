Украина

Футболист рассказал, как идет его восстановление.

Нападающий киевского Динамо Артем Беседин рассказал о своем восстановлении после травмы, которую он получил в матче Евро-2020 против Швеции.

"Поскольку в Киеве сейчас холодно, команда в отпуске и условия для восстановительных тренировок не самые подходящие, и учитывая, что с моим коленом беговую работу в таких условиях делать нежелательно, было принято решение на 10 дней уехать тренироваться в страну с теплым климатом.

Там мне помогал тренироваться наш клубный реабилитолог Владимир Ярмошук. Меня полетела поддержать и моя семья.

Мы выполнили там хорошую работу – и беговую, и силовую. Все идет по плану. Не хочется что-либо сейчас загадывать, но главное, что колено хорошо реагирует на работу, нет сильных болевых ощущений. Сегодня день домашнего отдыха, после чего буду продолжать работать уже в зале на нашей клубной базе".

"Что бы не говорили врачи, мне самому кажется, что я долго восстанавливаюсь, ведь очень хочется уже увереннее чувствовать себя на поле и как можно скорее вернуться.

Но я понимаю, что травма непростая, и нужно выдержать все прописанные сроки. Хорошо, что все идет по плану, без каких-либо помех. Нужно и этому радоваться. До сборов еще примерно месяц, и я должен проделать большой объем работы чтобы поехать с командой на сборы.

В любом случае, входить в тренировочный процесс нужно будет плавно, осторожно. Сразу тренироваться с максимальной нагрузкой я, наверное, вряд ли смогу. Будем смотреть по результату, советоваться с докторами, они скажут, что можно будет делать на определенном этапе, а что нельзя"/

"Все мои близкие, друзья оказывали моральную поддержку, а прежде всего – моя семья, которая сыграла немаловажную роль в моей реабилитации. Самое главное, что меня поддерживал и Мистер Луческу, и весь тренерский штаб. Ребята с команды звонят, интересуются, как дела.

То, что главный тренер все время интересовался ходом восстановления, очень важно для футболиста в эмоциональном плане, ведь ты знаешь, что тренер на тебя рассчитывает. Это сыграло большую роль и помогло ускорить процесс реабилитации", — рассказал Беседин.

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