Украина

Бразильский защитник продолжит карьеру в составе "горняков".

Донецкий Шахтер объявил о еще одном зимнем трансфере.

Очередным новичком команды стал бразильский защитник Винисиус Тобиас. Сумма сделки и сроки подписанного соглашения не разглашаются.

Последним клубом Тобиаса был Интернасьональ, где футболист сыграл 23 поединка за молодежную команду, отметившись одним забитым мячом.

Отметим, что футболист сможет играть за свою команду только с наступления своего 18-летия, то есть с февраля.

По данным Transfermarkt, трансфер обошелся "горнякам" в шесть миллионов евро.

Ранее Шахтер объявил о подписании Давида Нереса из Аякса.