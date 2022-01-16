"Горняки" объявили список футболистов, отправившихся на первый тренировочный сбор.
николай матвиенко, шахтер донецк
16 января 2022, 11:09
Донецкий Шахтер отправился на первый тренировочный сбор в Турцию.
"Горняки" объявили список футболистов, которые будут готовиться к возобновлению чемпионата Украины после зимнего перерыва. Роберто Де Дзерби взял с собой 27 исполнителей, среди которых зимние новички команды Давид Нерес и Винисиус Тобиас.
Кроме того, в заявке команды нашлось место молодому Марьяну Фарина, который выступает за молодежную команду Шахтера.
Также отметим отсутствие в списке вингера Шахтера Евгения Коноплянки, о причинах которого не сообщается.
Ранее стали известны соперники донецкого клуба на первом тренировочном сборе.