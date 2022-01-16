Украина

"Горняки" объявили список футболистов, отправившихся на первый тренировочный сбор.

Донецкий Шахтер отправился на первый тренировочный сбор в Турцию.

"Горняки" объявили список футболистов, которые будут готовиться к возобновлению чемпионата Украины после зимнего перерыва. Роберто Де Дзерби взял с собой 27 исполнителей, среди которых зимние новички команды Давид Нерес и Винисиус Тобиас.

Кроме того, в заявке команды нашлось место молодому Марьяну Фарина, который выступает за молодежную команду Шахтера.

Также отметим отсутствие в списке вингера Шахтера Евгения Коноплянки, о причинах которого не сообщается.

Ранее стали известны соперники донецкого клуба на первом тренировочном сборе.