Украина

Подопечные Мирчи Луческу начали подготовку ко второй части сезона.

Накануне, 15 января, футболисты и тренерский штаб киевского Динамо впервые за время зимней паузы сумел собраться в полном составе на загородной клубной базе в Вите-Литовской, где команда проводит подготовительные мероприятия к отбытию на первую часть тренировочных сборов в Испании.

Футболисты прошли обязательный медосмотр, после чего приступили к двухдневной сессии в столице Украины, после чего отбудет в направлении Пиренейского полуострова.

В занятия принимают участие 27 игроков — четыре голкипера и 23 полевых футболиста.

Тренерский штаб на данном этапе нагружает своих подопечных интенсивными разминками и большим объемом беговой работы.

Дебютное занятие киевского Динамо в 2022 году проходило в два этапа: на открытом пространстве и в манеже, где уже куда больший акцент уделялся работе с мячом, игре в "Квадрат" и отработке завершения фланговых передач.

В Испанию столичный коллектив отправится утром 17 января, а первый этап зимних сборов в данной стране продлится до 27 января.

Отметим, что к работе вместе с командой приступил и нападающий Артем Беседин, который постепенно завершает восстановление от травмы.