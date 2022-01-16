Украина

Футболист получил травму из-за гололеда.

Защитник донецкого Шахтера Сергей Кривцов не попал в список футболистов, полетевших на первый тренировочный сбор в Турцию по причине травмы.

Как сообщает ТК Футбол 1/2/3, футболист получил травму поскользнувшись во время гололеда, который накрыл большую часть Украины.

Не уточняется, какого рода именно травму получил Кривцов. Ожидается, что защитник присоединится к команде во время второго сбора.

Ранее стал известен полный список футболистов, отправившихся в Турцию.