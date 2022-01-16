Футболист получил травму из-за гололеда.
сергей кривцов, фото шахтер донецк
16 января 2022, 15:07
Защитник донецкого Шахтера Сергей Кривцов не попал в список футболистов, полетевших на первый тренировочный сбор в Турцию по причине травмы.
Как сообщает ТК Футбол 1/2/3, футболист получил травму поскользнувшись во время гололеда, который накрыл большую часть Украины.
Не уточняется, какого рода именно травму получил Кривцов. Ожидается, что защитник присоединится к команде во время второго сбора.
Ранее стал известен полный список футболистов, отправившихся в Турцию.