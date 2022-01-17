Украина

Молодой защитник Шахтера рассказал о процессе адаптации в донецком клубе.

Зимний новичок донецкого Шахтера Винисиус Тобиас рассказал о своих первых впечатлениях после занятий с новым коллективом.

Молодой бразилец считает, что сможет раскрыться в украинском коллективе.

"Сейчас я чувствую себя особенным и готов выполнять все, что от меня требуется. Надеюсь помочь команде завоевать трофеи в 2022 году, ведь мы этого заслуживаем.

Шахтер — команда, в которой исповедуют атакующий футбол с множеством перепасовок. Мне импонирует такая игра, ведь я крайний защитник и люблю атаковать. Считаю, что обладаю всеми необходимыми качествами, чтобы быстро интегрироваться в команду.

Много следил за успехами Педриньо, Майконом и Фернандо, ведь знаком с ними. Счастлив здесь находиться, ведь Шахтера — сильная команда, которая позволяет раскрываться.

Что касается моих сильных сторон, то это скорость, дриблинг, опека соперника. К тому же, у меня большое желание играть", — приводит слова Тобиаса официальный сайт "горняков".

Ранее Винисиус Тобиас рассказал о своих первых впечатлениях в Украине.