Украина

17-летний бразилец рассказал о своем трансфере в украинский клуб.

Новоиспеченный защитник донецкого Шахтера Винисиус Тобиас прокомментировал свой переход в клуб УПЛ.

"Честно говоря, еще до перехода я выучил всех игроков Шахтера, но ни с одним из бразильцев на поле не пересекался. Фантастический клуб и великие игроки. Также отмечу прекрасного тренера, работать с которым будет фантастикой.

Я играю на правом фланге, как и Тете. Он фантастический игрок. Играть с ним, как и с Додо, очень классно. Это поможет мне адаптироваться и прогрессировать быстрее. В Украине очень холодно, но к этому, думаю, я адаптируюсь", — приводит слова Тобиаса ТК Футбол 1/2/3.

Ранее сообщалось, что Нерес и Тобиас провели первую тренировку в Шахтере.