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Football.ua рассказывает о молодом бразильском игроке Винисиусе Тобиасе, который этой зимой стал игроком Шахтера.

Громкий трансфер Давида Нереса из Аякса в Шахтер немного затмил еще одну классную сделку донецкого клуба. Молодой защитник Интернасьоналя Винисиус Тобиас поставил свою подпись под долгосрочным контрактом с "горняками". Данная сделка была оформлена еще летом, но присоединился футболист к Шахтеру только сейчас, поскольку ему исполнится 18 лет только лишь в конце февраля.

Летом мы уже знакомили вас с этим молодым футболистом. Сейчас пришло время освежить эту информацию и посмотреть, чего добился игрок в прошлом 2021-м году уже в статусе будущего игрока Шахтера.

Сразу необходимо говорить, что Винисиус Тобиас осенью продолжал выступать за Интернасьональ U-20, а также за сборную Бразилии U-17. Если сравнивать статистические показатели футболиста за 2020-й и 2021-й года, то мы увидим заметный прогресс практически во всех показателях. Только лишь снизилось количество обводок, отборов и количество единоборств, при этом выросло их качество.

Что можно сказать об этом футболисте? Играет на позиции правого защитника, имеет хорошую стартовую скорость, пластичен, техничен, хороший дриблинг на скорости. Тобиас достаточно щуплого телосложения, но не стоит забывать, что парню пока и 18 лет не исполнилось. Он выше Додо на 10 сантиметров, при этом имеет такой же вес.

Молодой бразильский игрок, понятное дело, что еще выглядит достаточно сыро. У него случаются частые позиционные ошибки в обороне, нередко теряет своих оппонентов, игра в отборе оставляет желать лучшего. Но эти все огрехи опытный тренер сумеет подтянуть со временем.

Самое главное, что есть задатки топового футболиста — скорость, дриблинг, работа с мячом. Это как раз те элементы, которым научить практически невозможно. Оно либо есть, либо нет. Когда-то и Додо кроме своей феноменальной скорости больше ничем не мог похвастать, но прошло время, он подтянул свои скиллы и сейчас будет желанной персоной во многих топовых европейских клубах.

Очевидно, что Винисиус Тобиас — это прямая замена для Додо, на которого уже есть спрос в Европе. Теперь вопрос лишь в том, когда Шахтер решит делать эти изменения. Несколько факторов должны сойтись воедино. Во-первых, Шахтер должен получить заманчивое предложение от европейского клуба по Додо. Во-вторых, руководство "оранжево-черных" должно понимать, что Винисиус Тобиас уже готов без сильной потери качества заменить своего соотечественника на правом фланге обороны.

Это может произойти и летом, и следующей зимой, и даже через два года. Додо пока всего 23 года. Не понижая свой уровень игры, его ценник еще пару лет будет только расти. Тут главное не передержать Додо и не "перемариновать" молодого парня в резерве, если он уже будет готов играть в первой команде. В то же время совсем сырого и неопытного 18-летнего бразильца, который еще не играл на взрослом уровне, сразу бросать в мясорубку УПЛ — тоже неправильно. Тут нужен умный и грамотный подход.

Необходимо найти идеальный момент для данной рокировки. В весенней части сезона мы поймем, насколько Винисиус Тобиас пока еще далек от основы. Будет ли он иметь игровое время, или пока обоснуется в резерве. Ответы на эти вопросы помогут нам понять, как надолго Додо пока еще задержится в Шахтере.

Во всей этой истории самое нерадушное будущее у Ефима Конопли, который сейчас сидит за спиной у одного бразильца, а в перспективе имеет все шансы сидеть за спиной у второго.

Аренда в Зарю, в бельгийские клубы, полноценный трансфер куда-либо или что-то вроде этого — тот вариант, о котором уже необходимо начинать думать, если наш чемпион мира не хочет повторить карьеру Василия Кобина в Шахтере. Для Шахтера же наличие такого резервиста еще и с украинским паспортом — оптимальный вариант.