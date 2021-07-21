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Football.ua рассказывает о новом приобретении донецкого Шахтера — бразильце Винисиусе Тобиасе.

Слухи об интересе донецкого Шахтера к молодому бразильскому игроку Винисиусу Тобиасу возникли уже относительно давно. Еще в начале марта в бразильских СМИ звучала информация о том, что Шахтер уже два года наблюдает за этим игроком и готов совершать попытки заполучить его. Тогда утверждали, что переход Тайсона в Интернасьональ может стать частью этой сделки.

В итоге Тайсон ушел по окончании сезона в статусе свободного агента, а трансфер Винисиуса Тобиаса был оформлен только сейчас. Можно только предполагать, насколько были сложными переговоры между Шахтером и Интернасьоналем по поводу перехода этого футболиста.

Ведь еще 10 дней назад главный скаут "горняков" Жозе Боту комментировал слухи для Mercado da bola касательно трансфера этого игрока, тогда он отрицал вероятность такого перехода, поскольку, по его словам, у Шахтера сейчас уже нет денег на трансферы. Сейчас эту реплику можно расценивать, как попытку поумерить аппетиты бразильского клуба выручить за своего исполнителя как можно больше денег.

Итак, игроком Шахтера Винисиус Тобиас станет только в феврале 2022-го года, когда достигнет совершеннолетия.

Если верить слухам, то Шахтер заплатил за этот трансфер около 6 миллионов евро и оставил около 20% прав на игрока Интернасьоналю, дабы и бразильский клуб мог рассчитывать на свой "кусок пирога" в будущем в момент потенциального перехода Тобиаса из Шахтера в европейский топ-клуб.

По информации СМИ, помимо "оранжево-черных" игроком интересовались такие гранды как: Ювентус, Бавария и Манчестер Сити. Почему же трансфер удалось провернуть именно Шахтеру? Тут удачно сложились сразу несколько факторов. Во-первых, в Бразилии уже все прекрасно знают, что Шахтер — это прекрасный старт в Европе для любого молодого бразильского исполнителя. Во-вторых, оставляя за собой процент прав на игрока, сам Интернасьональ был заинтересован в этом трансфере. В-третьих, путь для Винисиуса Тобиаса в первую команду Шахтера гораздо короче и проще, чем в Манчестер Сити, Ювентусе, Баварии или каком-либо другом европейском топ-клубе.

Далеко не факт, что и в Шахтере этот молодой парень сразу сумеет стать основным в позиции правого защитника, но он явно приобретается под уход Додо. Уже сейчас на основного правого бэка Шахтера существует предметный интерес со стороны многих. Если все будет идти по плану, то через 1-2 года Додо будет продан. Это произойдет, когда воедино соединяться два фактора:

1. Шахтер получит солидную компенсацию за уход Додо.

2. Тренерский штаб будет уверен, что Винисиус Тобиас дорос до уровня первой команды, и уход Додо не станет большой проблемой для Шахтера.

Чем же хорош Винисиус Тобиас? Что общего с Додо, в чем отличия?

Сильное качество Винисиуса Тобиаса, как и у Додо — игра на атаку, что неудивительно для бразильских игроков. Винисиус обладает хорошей техникой, пластичен, резок, быстр в работе с мячом. Хорошо сложен. Его рост — 175 см, вес — 66. Рост Додо — 166 см, при весе — 68 кг. Додо ниже и явно покрепче, сильнее физически. Но тут нужно делать скидку на возраст. В 17 лет организм молодого парня продолжает свое формирование и вполне может быть, что Винисиус Тобиас еще прибавит в мышечной массе. Для примера, взгляните как выглядел новичок Шахтера Марлон, когда в юном возрасте еще выступал за Флуминенсе.

Сейчас же он выглядит совсем иначе.

Просмотрев нарезки действий Винисиуса Тобиаса, можно сделать вывод, что потенциал у игрока действительно высок. Под словом потенциал всегда нужно понимать, что имеются в виду задатки футболиста. Интерес со стороны Манчестер Сити, Баварии, Ювентуса и того же Шахтера никак не говорит о том, что игрок уже готов играть в этих клубах. Нет. Просто скауты этих клубов увидели, что в перспективе он может стать футболистом первой команды.

Так вот из сильных его качеств отмечаем технику, работу с мячом, обострения на фланге, нестандартное мышление и стартовую скорость. Винисиус Тобиас более многогранен в атаке, чем Додо. Нынешний защитник Шахтера в основном все свои прорывы осуществляет за счет высокой скорости, Тобиас же может вскрывать фланг, как за счет скорости, так и за счет дриблинга. Но при этом надо отмечать, что дистанционной скорости Додо у Тобиаса нет, но зато есть взрывная стартовая скорость.

На взрослом уровне футболист еще не играл. Он выступает за команду Интернасьоналя U-20, но даже на этом уровне он допускает достаточно позиционных ошибок в обороне, упускает своих игроков при фланговых прострелах и навесах, теряет оппонента при стандартах. Но все перечисленное — это то, чему можно научить взрослого игрока. А вот технике, пластичности, работе с мячом и скорости бега научить практически невозможно. Это и есть те задатки, которые многие вкладывают в понятие "потенциал".

А вот получиться ли у Шахтера раскрыть этот потенциал? Ответить сложно. Многое будет зависеть от самого футболиста и его отношению к делу, но зная об умении "горняков" работать с бразильцами, то болельщики Шахтера вполне могут на это надеяться. Ведь если вспомнить, каким приходил Додо, то это был абсолютно сырой футболист по всем фронтам, но с феноменальной скоростью. Сейчас же эта скорость — это его сильнейшее качество, а сам игрок сумел прибавить во всем остальном и именно по этой причине уже готов делать следующий шаг в своей карьере.

Отмечаем, что покупка Винисиуса — это плохая новость для Ефима Конопли. С высокой долей вероятности на него не рассчитывают в клубе в перспективе. Но это не говорит о том, что Конопля не будет иметь шанс переубедить руководство и тренерский штаб в обратном. Возможно, он получит свой шанс. Пример того же Виктора Корниенко, который отправлялся по привычному маршруту в Мариуполь, но из-за травмы Исмаили вернулся и получил свое игровое время, должен вдохновлять молодых украинских футболистов работать с двойной самоотдачей и ждать своего шанса.

Трансфер Винисиуса Тобиаса — очередная демонстрация того, как Шахтер умеет работать на перспективу и приобретать игроков на нужные позиции заблаговременно, дабы безболезненно для команды заменять одних бразильцев на других и при этом хорошенько зарабатывать.