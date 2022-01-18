Украина

Защитник киевского клуба рассказал о своих эмоциях в стане действующего чемпиона Украины.

Защитник киевского Динамо Владислав Дубинчак, который первую часть сезона провел в СК Днепре-1 поделился своими эмоциями от сборов с командой.

Футболист убежден, что сможет пробиться в основную обойму киевского клуба.

"Очень рад, что поехал на сборы. Уже который раз попытаюсь пробиться в Динамо, в этот раз получится, надеюсь. Приложу все усилия, чтобы стать основным футболистом команды.

Спасибо Миколенко за теплые слова, он мне их лично говорил. Я рад, что он перешел в Эвертон, а я постараюсь закрепиться там, где я есть. В коллективе меня приняли хорошо, молодые ребята обрадовались, все хорошо. Не могу сказать, какое отношение у старожил ко мне, дальше будет видно.

У нас, можно сказать, нет выбора на сборах. Будет тяжело, но нужно быть к этом готовым и выжимать из себя максимум", — сказал Дубинчак пресс-службе киевлян.

Ранее стал известен еще один спарринг-партнер Динамо на сборах.