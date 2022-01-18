Киевское Динамо изменило расписание контрольных поединков на учебно-тренировочном сборе в Испании, а также объявило имя еще одного соперника.

Количество контрольных матчей не изменилось — на первом сборе будет сыграно четыре спарринга.

Расписание контрольных матчей Динамо:

- 21 января. 12:00. Динамо — AFE (сборная свободных агентов Испании)

- 22 января. 18:00. Динамо — Расинг Унион (Люксембург)

- 25 января. 18:00. Динамо — Реал Мурсия (Испания)

- 27 января. 12:00. Динамо — Буде-Глимт (Норвегия)

Напомним, все товарищеские матчи с участием команды Мирчи Луческу будут транслироваться на официальном YouTube-канале Динамо.

Ранее сообщалось, что три футболиста Динамо заболели коронавирусом.