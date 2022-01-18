У действующих чемпионов УПЛ изменилось расписание контрольных матчей.
ФК Динамо Киев
18 января 2022, 17:19
Киевское Динамо изменило расписание контрольных поединков на учебно-тренировочном сборе в Испании, а также объявило имя еще одного соперника.
Количество контрольных матчей не изменилось — на первом сборе будет сыграно четыре спарринга.
Расписание контрольных матчей Динамо:
- 21 января. 12:00. Динамо — AFE (сборная свободных агентов Испании)
- 22 января. 18:00. Динамо — Расинг Унион (Люксембург)
- 25 января. 18:00. Динамо — Реал Мурсия (Испания)
- 27 января. 12:00. Динамо — Буде-Глимт (Норвегия)
Напомним, все товарищеские матчи с участием команды Мирчи Луческу будут транслироваться на официальном YouTube-канале Динамо.
Ранее сообщалось, что три футболиста Динамо заболели коронавирусом.