Украина

У действующих чемпионов УПЛ изменилось расписание контрольных матчей.

Киевское Динамо изменило расписание контрольных поединков на учебно-тренировочном сборе в Испании, а также объявило имя еще одного соперника.

Количество контрольных матчей не изменилось — на первом сборе будет сыграно четыре спарринга.

Расписание контрольных матчей Динамо:

- 21 января. 12:00. Динамо — AFE (сборная свободных агентов Испании)