Украина

Хавбек сборной Украины прокомментировал отношения с главный тренером Александром Петраковым.

Полузащитник Аталанты и сборной Украины Руслан Малиновский высказался о недавнем конфликте с главный тренером "желто-синих" Александром Петраковым.

Футболист считает, что их взаимоотношения полностью наладились и конфликт исчерпан.

"Тренер позвонил, поздравил с Новым годом. Мы пообщались, обсудили последние новости в футболе. Он пожелал мне удачи во второй части чемпионата, а также что нужно готовиться к важным матчам сборной Украины.

Ближе к матчам сборной мы будем более детально общаться о наших планах. Дай Бог, чтобы не было травм. Сейчас нет смысла что-то говорить, еще не пришло время", — рассказал Малиновский в эфире Футбол News.

Отметим, что сейчас Малиновский и еще один футболист Аталанты находятся на самоизоляции по причине коронавируса.