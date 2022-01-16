Италия

Оба футболиста отправились на карантин перед игрой с Интером.

Стало известно, почему украинский полузащитник Аталанты Руслан Малиновский не смог принять участие в поединке 22 тура итальянской Серии А против миланского Интера.

По информации источника, Малиновский и нападающий бергамаской команды Йосип Иличич накануне игры сдали положительные тесты на коронавирус. Оба футболиста были отправлены на карантин.

Помимо них, для главного тренера команды Джан Пьеро Гасперини не доступны Рафаэль Толой, Йоаким Мехле, Ханс Хатебур, Дуван Сапата и Робин Госенс.

Следить за главными событиями поединка Аталанта — Интер можно на Football.ua.

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