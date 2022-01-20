Украина

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов товарищеского поединка.

Заря провела свой первый контрольный поединок на учебно-тренировочном сборе в Турции, который завершился для нее поражением от польской Погони со счетом 1:3.

Единственным забитым мячом за луганский коллектив отметился Кабаев, однако этого оказалось недостаточно для того, чтобы добыть положительный результат в этой встрече.

Обзор матча:



Заря — Погонь 1:3

Голы: Кабаев, 53 — Бичахчян, 15, Карлос, 31, Форнальчик, 84.

Заря (первый тайм): Мацапура, Скорко, Вернидуб, Имереков, Байрук, Назарина, Хомченовский, Лунев, Гильерме, Шахаб, Гладкий.

Заря (второй тайм): Мацапура (Сапутин, 62), Алибеков, Цвек, Фаворов, Смиян, Кабаев, Булеца, Овусу, Нагнойный, Снурницын, Алефиренко.