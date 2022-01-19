Команда Виктора Скрипника пропустила три мяча в свои ворота.
ФК Заря
19 января 2022, 19:50
Заря провела свой первый контрольный поединок на учебно-тренировочном сборе в Турции.
В первом спарринге подопечные Виктора Скрипника уступили польской Погони со счетом 1:3. За луганчан единственным результативным ударом отметился Владислав Кабаев.
Следующий матч Заря проведет против азербайджанского Сабаха. Игра состоится завтра, 20 января.
Заря — Погонь 1:3
Голы: Кабаев, 53 — Бичахчян, 15, Карлос, 31, Форнальчик, 84.
Заря (первый тайм): Мацапура, Скорко, Вернидуб, Имереков, Байрук, Назарина, Хомченовский, Лунев, Гильерме, Шахаб, Гладкий.
Заря (второй тайм): Мацапура (Сапутин, 62), Алибеков, Цвек, Фаворов, Смиян, Кабаев, Булеца, Овусу, Нагнойный, Снурницын, Алефиренко.