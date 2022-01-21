Украина

Наставник Мариуполя подвел итог первой половины сезона в УПЛ.

Главный тренер Мариуполя Остап Маркевич подвел итог первой половины сезона Украинской Премьер-Лиги, в которой его команда теряла много очков из-за расточительности в атаке и ошибок арбитров.

Специалист считает, что во второй половине чемпионата тенденция должна измениться.

"Сейчас хороший момент, чтобы проанализировать наше положение и поработать над ошибками. Мы проделали хорошую аналитическую работу и готовы исправлять наше положение.

Нужно наладить нашу игру в атаке, это касается каждого футболиста. К тому же, было много ошибок арбитров в пользу наших соперников — судейство должно быть справедливым. Надеюсь, что все будет хорошо.

Комплектация состава продолжается. Возможно, вернутся ребята, которые уже выступали за наш клуб. Не буду загадывать наперед. Хорошо, что восстановился Кулаков — очень обидная травма и серьезная потеря для состава. Главное, чтобы все было позади", — приводит слова Маркевича официальный сайт Мариуполя.

Отметим, что после первой половины сезона Мариуполь расположился на последнем месте, имея восемь очков в своем активе.

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