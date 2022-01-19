Голкипер вновь будет выступать за "приазовцев".
евгений гальчук, фото мариуполь
19 января 2022, 15:34
Вратарь Ингульца Евгений Гальчук вновь будет выступать за Мариуполь.
Футболист подписал контракт до конца сезона.
Гальчук уже выступал за Мариуполь с 2012 по 2021 год, перейдя в летнее межсезонье в стан Ингульца. В составе команды из Кировоградской области футболист провел 12 поединков, в двух из которых сохранил свои ворота в неприкосновенности.
Ранее Мариуполь заключил соглашение с очередным воспитанником донецкого Шахтера.