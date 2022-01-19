Украина

Голкипер вновь будет выступать за "приазовцев".

Вратарь Ингульца Евгений Гальчук вновь будет выступать за Мариуполь.

Футболист подписал контракт до конца сезона.

Гальчук уже выступал за Мариуполь с 2012 по 2021 год, перейдя в летнее межсезонье в стан Ингульца. В составе команды из Кировоградской области футболист провел 12 поединков, в двух из которых сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Ранее Мариуполь заключил соглашение с очередным воспитанником донецкого Шахтера.