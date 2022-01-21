Украина

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию товарищеского матче действующего чемпиона Украины.

Сегодня, 21 января киевское Динамо сыграет свой первый товарищеский матч на тренировочном сборе в Испании.

Вместо сборной свободных агентов соперником киевлян станет Атлетико Пульпиленьо из пятого испанского дивизиона.

Старт поединка запланирован на 20:00 по киевскому времени.

Видеотрансляция матча:

Отметим, что завтра Динамо ожидает второй матч на этом сборе — соперником станет представитель Люксембурга Расинг Унион.

Ранее сообщалось, что три футболиста Динамо заболели коронавирусом.