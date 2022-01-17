Украина

Футболисты киевлян не полетели с командой на первый сбор.

Три футболиста основного состава киевлян на полетели с командой на первый тренировочный сбор — Илья Шкурин, Александр Караваев и Илья Забарный.

Как сообщает официальный сайт киевлян, трио исполнителей заболели коронавирусом и остались в Киеве на самоизоляции. Кроме того, защитник команды Денис Попов также не полетел с коллективом, так как продолжает курс реабилитации после травмы крестообразных связок и на несколько дней отправился в Бельгию.

Что касается форварда Динамо Артема Беседина, то футболист сборной Украины продолжает восстановительный процесс и занимается по индивидуальной программе. Вингер команды Карлос Де Пена также тренируется индивидуально после перенесенного в отпуске коронавируса.

Ранее стал известен полный список футболистов, отправившихся в Испанию.