Украина

Хавбек Динамо будет выступать за венгерский клуб на правах аренды.

Атакующий полузащитник киевского Динамо Богдан Леднев продолжит карьеру в венгерском Фехерваре. Об этом сообщает официальный сайт "бело-синих".

23-летний украинец перебрался в новый клуб на правах арендного соглашения, которое будет рассчитано на один год.

В текущем сезоне Леднев сыграл десять неполных поединков, проведя на поле в общей сложности 185 минут.

Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,5 миллиона еврою

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